Hollanda’daki silahlı saldırıya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Hollanda’nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı ile bağlantılı olduğu düşünülen bir kişi daha gözaltına alındı.

Hollanda polisi, Utrecht saldırısı ile ilgisi olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Utrecht’li bir kişinin daha gözaltına alındığını belirtti. Daha önce gözaltına alınan 23 ve 27 yaşlarındaki iki kişinin olayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Hollanda Savcılığı, Utrecht kentinde 24 Ekim Meydanı’nda düzenlenen silahlı saldırıda terör ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırganın aracında bir not bulunduğu ve notta yazılanlar nedeniyle terör eyleminin kuvvetli olabileceği belirtildi. Açıklamada diğer ihtimallerin de halen göz önünde bulundurulduğu ve araştırmaya devam edileceği bilgisi paylaşıldı.