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Hollanda’daki silahlı saldırının faili Türk asıllı çıktı

Hollanda Polisi Utrech şehrinde tramvaya düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin Türk asıllı olduğunu açıkladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:35
Hollanda’daki silahlı saldırının faili Türk asıllı çıktı

Hollanda Polisi Utrech şehrinde tramvaya düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin Türk asıllı olduğunu açıkladı.


Hollanda’nın Utrecht şehrinde bir tramvayda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Hollanda polisi saldırının şüphelilerinden birinin Türk asıllı Gökman Tanış (37) olduğunu açıkladı. Polis, şüpheliyi görenlerin uzaklaşmasını ve polise ihbar etmesi konusunda uyarıda bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:35
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