Hollanda’daki silahlı saldırının faili Türk asıllı çıktı
Hollanda Polisi Utrech şehrinde tramvaya düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin Türk asıllı olduğunu açıkladı.18 Mart 2019 Pazartesi 16:35
Hollanda Polisi Utrech şehrinde tramvaya düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin Türk asıllı olduğunu açıkladı.
Hollanda’nın Utrecht şehrinde bir tramvayda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Hollanda polisi saldırının şüphelilerinden birinin Türk asıllı Gökman Tanış (37) olduğunu açıkladı. Polis, şüpheliyi görenlerin uzaklaşmasını ve polise ihbar etmesi konusunda uyarıda bulundu.
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