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Hollanda'daki silahlı saldırı

Utrecht kentindeki silahlı saldırıda yakalanan şüpheli Gökmen Tanış'ı tanıyanlar, terör saldırısına ihtimal vermiyor- Amca Mahmut Tanış:- "Yeğenimin durumuna bakarak yaptığı saldırının bir terör saldırısı olma ihtimali düşük"- Zanlı Tanış'ın eski sevgilisi Angelique:- "Saldırının onun dini ile ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat. Polisi bunun için çok kez uyardım. Keşke beni dinleselerdi"- Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV), gün boyu 5'e çıkardığı tehdit seviyesini 4'e düşürdü

19 Mart 2019 Salı 02:22
Hollanda'daki silahlı saldırı

UTRECHT (AA) - Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırının faili olarak yakalanan şüpheli Gökmen Tanış'ın tanıyanları ve yakınları terör saldırısına ihtimal vermiyor.

Tanış'ın Hollanda'da yaşayan amcası Mahmut Tanış, AA muhabirine, yeğeninin yaptığı silahlı saldırıyla ilgili "Yeğenimin durumuna bakarak yaptığı saldırının bir terör saldırısı olma ihtimali düşük." dedi.

Amca Tanış, yeğeni ile uzun yıllar görüşmediğini belirterek, saldırının gönül işinden dolayı olabileceğini ifade etti.

Kayseri'de yaşayan Baba Mehmet Tanış da 10 yıl önce ayrıldığı ilk eşinden olan oğlu Tanış ile o zamandan beri görüşmediğini söyledi.

İlk eşinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Tanış, "10 yıldır oğlumun kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Tanıdığım kadarı ile işten eve ve evden işe gidip gelen birisi ve böyle bir saldırı gerçekleştirecek birisi değil." ifadesini kullandı.

Tanış, oğlunun 2007 yılında amcasının kızı ile bir evlilik yaptığı ve daha sonra ayrıldığını dile getirdi.

Zanlı Tanış'ın eski sevgilisi Angelique de Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a (AD) verdiği röportajda, "Saldırının onun dini ile ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat. Polisi bunun için çoğu kez uyardım. Keşke beni dinleselerdi." diye konuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı basın toplantısında, saldırının sebebinin halen belirsiz olduğunu belirterek, çok soruların ve iddiaların olduğunu söyledi.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı saldırıda, zanlının çaldığı kırmızı Renault Clio araçla olay yerinden kaçtığı ve arabanın bulunduğu sokakta yapılan operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.

Araştırmanın halen devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının sebebinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, sicilinin kabarık olduğu ve psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen Tanış'ın, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hakim karşısına çıktığı ifade edildi.

Tanış'ın adam öldürmekten gözaltında tutulduğu ve savcılığa ne zaman sevk edileceğinin belli olmadığı bildirildi.

Yakalanan zanlının dışında olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişinin daha gözaltına alındığı ifade edilen haberde, bunlardan birinin zanlının kardeşi olduğu aktarıldı.

Tanış'ın yakınları, Hollanda’daki silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını öne sürdü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ailesinden, akrabalarından kopuk, iletişimi sorunlu bir kişilik olarak bilinen Tanış'ın Hollanda'da yaşayan kardeşlerinden biri de belli olmayan sebeplerden dolayı Çeçenistan'a giderek orada tek gözünü kaybetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ise mağdurlara ve geride kalanlara saygıdan dolayı hayatını kaybedenlerin isimlerinin açıklanmayacağı kaydedildi.

Utrecht ve çevresinde gün boyu güvenlik tehdidi seviyesini en üst kademeye çıkaran Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV), tehdit seviyesini tekrar 4'e düşürdü.

















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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 02:22
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