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Hollanda'daki silahlı saldırı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte:- "Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Bizim hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür"

18 Mart 2019 Pazartesi 18:17
Hollanda'daki silahlı saldırı

UTRECHT (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Bizim hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür." dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte, düzenlediği basın toplantısında, saldırı karşısında tüm ülke olarak şoke olduklarını belirterek, "Bir terör saldırısı, bizim toplumumuzun toleransına saldırıdır. Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Bizim hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür." diye konuştu.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima da sosyal medyadan, Utrecht'te yaşanan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü oldukları mesajını paylaştı.

Kral ve Kraliçe, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu, saldırıya maruz kalanların ve ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberlerde, Gökmen Tanış olarak belirlenen şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddialar bulunduğu ancak bunların kesinleştirilemediği belirtildi.

Diğer taraftan polisin olaya yakın mesafedeki bir apartmanda operasyon düzenlediği görüldü.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:17
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