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Hollanda’daki saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi

Hollanda’nın Utrecht kentinde tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiği, 9 yaralı olduğu belirtildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:20
Hollanda’daki saldırıda ölü sayısı 3’e yükseldi

Hollanda’nın Utrecht kentinde tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiği, 9 yaralı olduğu belirtildi.


Hollanda’nın Utrecht kentinin batısında yer alan 24 Ekim Meydanı’nda bir tramvayda silahlı saldırı düzenlendi. Hollanda polisi, olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle Türk asıllı olduğu belirtilen Gökmen Tanış’ın arandığını ifade etti. Belediye Başkanı Jan van Zanen, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini, 9 yaralı olduğunu duyurdu.


Polis olayın terörle bağlantılı olabileceğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:20
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