Hollanda’daki saldırıda gözaltına alınan Gökmen Tanış’ın babası konuştu

Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış’ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi ile 3-4 yıldır görüşmüyorum" dedi.

Hollanda’da yerel saatle 10.45’te Utrecht kentindeki bir tramvayda meydana gelen saldırının şüphelisi olarak açıklanan Gökmen Tanış’ın babası Mehmet Tanış, "Kendisi 1993 yılından beri Holanda’da yaşıyor. Ben Hollanda’da bir fabrikada çalışıyordum 10 yıl önce Türkiye’ye kesin dönüş yaptım ve onlardan ayrı yaşıyorum. Kendisi ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Daha sonra hiç görüşmedim" diye konuştu.