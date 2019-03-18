Hollanda'daki saldırı nedeniyle Türk kökenli Gökman Tanış aranıyor
Utrecht kentindeki silahlı saldırıyla ilişkili olarak Türk kökenli Gökman Tanış'ın arandığı bildirildi.18 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Hollanda emniyet yetkilileri, Utrecht kentindeki silahlı saldırıyla ilişkili olarak Türk kökenli Gökman Tanış'ın arandığını bildirdi.
Utrecht Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahki saldırıyla ilgili olarak, 37 yaşındaki Türkiye doğumlu Gökman Tanış'ın arandığını belirtti.
Açıklamada, Tanış'ı görenlerin kendisine yaklaşmaması ve polise haber vermesi çağrısında bulunuldu.
Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir tramvayın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda, yaralananlar olduğu kaydedilmişti.
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