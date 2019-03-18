Hollanda'daki saldırı Saldırganın yakınları, Hollanda’daki silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını öne sürdü

BRÜKSEL (AA) - Hollanda’daki silahlı saldırıda şüpheli Gökmen Tanış’ın “ailevi meselelerden” dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığı iddia edildi.



Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, psikolojik sıkıntıları bulunan Tanış, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hakim karşısına çıktı.



Tanış'ın yakınları, silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.



Hollanda emniyet kaynakları yerel basına yaptıkları açıklamada ise terör saldırısı dışındaki ihtimaller üzerinde durduklarını, olayın "ailevi sebeplerden" kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.



Tanış'ın Türkiye'deki babasıyla yıllardır görüşmediği, babası ve annesinin boşandığı ve babasının yeni bir evlilik yaptığı öğrenildi.



Öte yandan, Hollanda polisi yaralı sayısını güncelleyerek 9'dan 5'e indirdi.



Utrecht Belediyesi, kent sakinlerine yönelik evlerinde kalmaları yönündeki uyarıyı kaldırdı.

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