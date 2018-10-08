Hollanda'daki gözaltılar sonrası Rusya'dan sert açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'nın Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanese ile yaptığı basın toplantısında, Hollanda'nın casuslukla suçladığı Rus uzmanlarından bahsetti.

Sergey Lavrov, Rus uzmanların Hollanda'ya yaptığı seyahatinin gizli olmadığını açıkladı. Lavrov, "Rutin bir yolculuktu. Ne otele yerleştikleri zaman, ne havaalanına gittikleri zaman, ne de elçiliğimizi ziyaret ettikleri zaman gizlenmediler" dedi.

"Hiçbir açıklama olmadan gözaltına alındılar"

Rus bakan, Rusların hiçbir açıklama olmadan gözaltına alınıp, elçiliğe başvurmalarına izin verilmediğini söyledi.

Lavrov, "Ancak aradan 6 ay geçti ve Eylül ayında, yani yaklaşık 3 hafta önce, Hollanda basınında bu insanların siber casusluk faaliyetlerine karıştığına dair bir sızıntı oldu ve bu gelişmeyle ilgilenmeye başladık. Hollanda Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na davet ettik ve sızıntı ile ilgili gerçekleri sorduk" diye konuştu.

Ekim ayı başlarında Hollanda Savunma Bakanlığı, güvenlik hizmetlerinin, 4 Rus vatandaşının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne bir hacker saldırısı yapmaya çalıştıklarını ve bu saldırının engellendiğini bildirdi.