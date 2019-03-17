0553 313 94 23

Hollanda'da Yeni Zelandalı kadın camiye gelerek özür diledi

Yeni Zelandalı kadın:- "Bütün Yeni Zelandalılar adına Christchurch'te yaşanan olaydan dolayı hepinizden özür dilemeye geldim. Bu yüzden size çiçek ve özür dileklerinin yazıldığı kartı takdim etmek istiyorum"- Ulu Cami İmamı Süleyman Coşkun:- "Cami adına kendisine ziyaretinden dolayı memnuniyetimizi bildirdik ve çocuklarına hediyeler verdik"

17 Mart 2019 Pazar 22:17
Hollanda'da Yeni Zelandalı kadın camiye gelerek özür diledi

UTRECHT (AA) - Hollanda'da Yeni Zelandalı bir kadın camiye gelerek ülkesinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısından dolayı özür diledi.

Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami'yi iki çocuğuyla ziyaret eden kadın, ülkesinde yaşanan terör saldırısından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Duygulu anlar yaşayan Yeni Zelandalı kadın ağlayarak, "Bütün Yeni Zelandalılar adına Christchurch'te yaşanan olaydan dolayı hepinizden özür dilemeye geldim. Bu yüzden size çiçek ve özür dileklerinin yazıldığı kartı takdim etmek istiyorum." dedi.

Çocuklarıyla çiçeği ve özür dileklerinin yazıldığı kartı caminin imamına takdim eden Yeni Zelandalı kadın, bütün Müslümanların yanında olduklarını bildirdi.

Ulu Cami İmamı Süleyman Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Gün boyu semt sakinlerinin camiyi ziyaret ederek dayanışma içerisinde olduklarını belirten Coşkun, "Çocuklarıyla gelen kadının Yeni Zelandalı olması tabii ayrı bir duyguydu. Cami adına kendisine ziyaretinden dolayı memnuniyetimizi bildirdik ve çocuklarına hediyeler verdik." dedi.

Coşkun, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısı gibi bir olayın tekrar yaşanmaması için temennide bulunduklarını ve dua ettiklerini dile getirdi.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:17
  1. Cami ziyareti
  2. Christchurch terör saldırısı
  3. Hollanda
  4. Hollanda Diyanet Vakfı
  5. özür diledi
  6. Utrecht Ulu Cami
  7. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    1. Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    2. Netanyahu'ya "rakibinin telefonunun..
    3. Bursaspor’dan hakem tepkisi
    4. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    5. MHP’li gençlerden Cumhur İttifakı’nın..
    6. MFÖ konseri iptal etti!
    7. Yeni Zelandalı kadın camiye gitti:..
    8. Bayern Münih, Mainz engelini rahat geçti
    9. Maçın ardından
    10. Terim: “Geri dönüşlere..
    11. Kurtulmuş’tan spora ve sporculara tam..
    12. Karayazı’da eğitime kar tatili
    13. Bin 400 öğrenci, bedenleriyle..
    14. Rusya ve ABD elçileri Roma’da..
    15. Ekrem İmamoğlu şehitler için Yasin okudu
    16. Sinop’ta sahte para operasyonu
    17. Başkan Kılıç’tan Yeni Zelanda’daki..
    18. Alzheimer hastası soğuktan donarak öldü
    19. Milli güreşçi Soner Demirtaş, dünya..
    20. Amsterdam’da Yeni Zelanda’daki terör..
    21. Recai Kutan'dan sert tepki: İnsanlık..
    22. Basketbol: Toplu sonuç
    23. Bayern Münih’ten Mainz’a yarım düzine..
    24. Bursaspor’da hakem isyanı
    25. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    26. Hollanda'da Yeni Zelandalı kadın..
    27. TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2..
    28. Ereğli’de Pat Pat Kazası: 1 Yaralı
    29. Jandarmadan "Çanakkale Zaferi" videosu
    30. Erol Şahin Off Road grubu ile bir..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu