0553 313 94 23

Hollanda'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısı için anma töreni

Rotterdam Liberal Yahudi Birliği Hahamı Albert Ringer:- "Saldırıda hayatını kaybedenler belki de dünyaya bir güzellik katacaktı ve dünyanın geleceği için faydalı işler yapacaktı. Dünya hepimizindir"- Kilise görevlisi Hollandalı eski siyasetçi Setkien Sies:- "Dünya genelinde hepimizi etkileyen bir kötülük var. Sıkça bir araya gelerek ön yargıları bertaraf edip tekrar güven kazanılması lazım. Bunu da sevgi ile başarabiliriz"- Dinler ve Hayat Felsefesi Platformu Başkanı Dorine Cleton:- "Bir insanın sadece bir dine mensup olduğu için öldürülmesi, düşünülebilecek en kötü şeydir"

16 Mart 2019 Cumartesi 19:04
Hollanda'da Yeni Zelanda'daki terör saldırısı için anma töreni

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Müslümanların kurduğu NIDA Partisi tarafından organize edilen törene, Müslümanların yanı sıra Yahudi ve Hristiyan din adamları ile Hollandalılar katıldı.

Törende, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, saldırının sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa karşı yapıldığına vurgu yapıldı.

Rotterdam Liberal Yahudi Birliği Hahamı Albert Ringer, yaşananların sadece Yeni Zelanda'daki terör saldırısına maruz kalanların ve Müslümanların değil herkesin problemi olduğunu söyledi.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin belki de dünyaya güzellik katacağını ve dünyanın geleceği için faydalı işler yapacağını belirten Ringer, "Dünya hepimizindir. Bugün burada hep birlikte dünyanın geleceği için mücadele ettiğimizi ve bunun için dimdik durduğumuzu göstermemiz lazım." dedi.

Ringer, barışın sadece söylemde değil eylemde de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kilise görevlisi Hollandalı eski siyasetçi Setkien Sies, terör saldırısının çok korkunç olduğunu ve bu yüzden dayanışma için anma törenine katıldığını dile getirdi.

Söz konusu terör saldırısının sadece Müslümanlara karşı değil tüm insanlığa karşı yapıldığının altını çizen Sies, "Dünya genelinde hepimizi etkileyen bir kötülük var. Sıkça bir araya gelerek ön yargıları bertaraf edip tekrar güven kazanılması lazım. Bunu da sevgi ile başarabiliriz. Sevginin olduğu yerde korku olmaz." ifadelerini kullandı.

Sies, Müslümanların korkmasına ve kaygılanmasına gerek olmadığını belirterek, "Müslümanların dünya genelinde kaygılarını anlayabiliyorum fakat neticede yan yana durup birbirimizi desteklersek cesaretimizle topluma farklı yön verebiliriz. Müslümanlar dik durup varlığını göstermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dinler ve Hayat Felsefesi Platformu Başkanı Dorine Cleton da korkunç olarak nitelediği terör saldırısından şoke olduğunu belirterek, "Bir insanın sadece bir dine mensup olduğu için öldürülmesi düşünülebilecek en kötü şeydir. Bunun bir de özellikle en zayıf olduğu ibadet esnasında yapılması daha da kötüdür." şeklinde konuştu.

Cleton, tüm dinlere mensup insanların bir araya gelip dışarıya barış içerisinde olduklarını gösterdikleri takdirde mücadelenin kazanılacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:04
  1. Anma töreni
  2. Christchurch terör saldırısı
  3. Hollanda
  4. terör saldırısı
  5. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    1. Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    2. Kar ve çamurla kaplı yolda cenaze..
    3. Kanala düşen kardeşlerden biri..
    4. Bakan Kasapoğlu: “Türkiye’de spor..
    5. CHP adayı Aras seçim çalışmalarına..
    6. Şişli’de metruk binada yangın
    7. Beşiktaş-Göztepe maçından notlar
    8. Destici'den "İttifak yapılacaksa yasal..
    9. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    10. Ünal, "Yeni Zelanda katliamı dünyanın..
    11. Hayallerindeki düğünü 16 yıl sonra..
    12. Başkan Çelik Sancaklıbozköy’de destek..
    13. Erdoğan: “Birileri seçimlerde farklı..
    14. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 -..
    15. Çanakkale'de Bahçeşehir Koleji tanıtım..
    16. Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması:..
    17. Saman yüklü kamyon yola devrildi
    18. Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto
    19. Kemal Kılıç: “Küçümsenmeyecek bir puan..
    20. Fırat Gül: “Rakip 10 kişi kalınca..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler