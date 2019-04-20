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Hollanda’da yaşayan Türk hemşire Türkiye’de huzurevi açtı

Hollanda’da yaşayan türk hemşire, Ankara’da huzurevi açtı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:52
Hollanda’da yaşayan Türk hemşire Türkiye’de huzurevi açtı

Hollanda’da yaşayan türk hemşire, Ankara’da huzurevi açtı.


Hollanda’da 25 yıldır ikamet eden Bayar, Türkiye’ye yerleşmek isteyen gurbetçi yaşlıların daha rahat bir ortamda bulunması için Ankara’da huzurevi açtı. Aynı zamanda Türkiye’ye yatırım yapmak istediğini belirten Hatice Bayar, yaşlı bakım merkezlerinde gördükleri eksikliklerin de burada tamamlanacağını söyledi. Ankara’ya gelen gurbetçilerin potansiyelinin daha yüksek olmasından dolayı burayı pilot bölge olarak seçtiğini ifade eden Hatice Bayar, "25 senedir Hollanda’da ikamet ediyorum ve 15 senedir orada sağlık sektöründe çalışıyorum. Sık sık Kayseri’ye gelip ziyaret ettiğimde, Hollanda ve Türkiye arasında bir köprü kurmaya karar verdim. Sağlık sektöründe bulunduğum için bunun en güzel yolu, başarılı bulunduğum işle devam etmek diye düşündüm. Aynı zamanda kendi memleketime yatırım yapmak istedim. Burada, maddi ve manevi anlamda yaşlı bakım merkezlerinde eksiklik olduğunu gördüm. Yani yurt dışındaki yaşlılar için Türkiye’ye gelmek biraz zordu. Buraya geldiklerinde, aynı hizmeti alamayacakları korkuları vardı. O yüzden, onların korktukları eksiklikleri tamamlamaktı amacım ve inşallah başardık bunu da. Ankara’da potansiyel daha fazlaydı ve ben de bu yüzden Ankara’yı pilot bölge olarak seçtim. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Kayseri ve İzmir’e yapmayı da düşünüyoruz" dedi.


Hatice Bayar, bu alanda başarılı olduğunu ve kendi mesleğinin de sağlık sektörüne dahil olduğu için yatırımını huzurevine yapma kararı aldığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:


"Kendim zaten sağlık sektöründe olduğum için, yatırım yaparken de hangi alanda başarılı olduğumu düşünerek bu alanda hizmet vermek istedim. Çünkü Hollanda nüfusu 17 milyon ve bunun 400 bini Türk kökenli vatandaşlar. İlk gidenler de şu anda yaşlandılar. Yaşlılarımızı da Türkiye’ye getirip hem kendi memleketlerinde tatil yapma amaçlı hem de ameliyatların son zamanlarda Türkiye’de daha yoğun şekilde yapılmasından kaynaklı, ameliyat sonrası bakımlarının burada eksiksiz yapılmasını sağlamak için bu alanda yatırım yapmayı tercih etim. Bu işe 3 ortak başladığımız için maddiyattan çok hastalarımızın rahat ve ferah edecekleri şekilde bir ortam oluşturmaya çalıştık. Meblağı tahminimizden biraz daha büyüdü ama şu an net bir rakam veremiyorum."

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:52
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