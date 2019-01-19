Hollanda'da "Ulusal Lale Günü" etkinliği

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da lale mevsiminin başlangıcı dolayısıyla "Ulusal Lale Günü" etkinliği düzenlendi. Başkent Amsterdam'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "Çiçeğin gücü" olarak belirlendi. Üreticiler tarafından, Dam Meydanı'nda sergilenen farklı renklerde yaklaşık 200 bin lale arasından bedava çiçek almak isteyen binlerce kişi sıraya girdi. Ellerindeki çantaları çiçeklerle dolduran ziyaretçiler, meydanda lalelerin arasında fotoğraf çektirdi. Anavatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, ülke ekonomisi için önem taşıyor. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.

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