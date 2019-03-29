Hollanda’da Türk uyruklu polis görevinden uzaklaştırıldı

Hollanda’nın Arnhem şehrinde yaşayan Türk uyruklu polis memuru polis sisteminden suçlulara bilgi ilettiği suçlamasıyla görevinden uzaklaştırılarak 45 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hollanda’nın Arnhem şehrinde polis memuru olarak çalışan 22 yaşındaki Mehmet A, suçlulara bilgi ilettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı ve 45 ay hapse mahkum oldu. Cumhuriyet Savcılığı Hizmeti, Mehmet A.’nın polis olarak görev yaptığı sırada aldığı maaşı da geri talep etti. Arnhem’deki mahkemenin yaptığı açıklamada, "Mehmet A’nın yolsuzluk, resmi gizlilik ihlali ve bilgisayar ihlalinden suçlu olduğu kanıtlandı" ifadeleri kullanıldı.

2017 yılı Ocak ayından itibaren polis teşkilatı içinde çalışan Mehmet A, bir yıl önce suçlulara bilgi ilettiği şüphesi üzerine yakın takibe alındı. Mehmet A’nın bazı insanlarla düzenli olarak araba içinde uzun süreli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Mehmet A, savunmasında tehdit edildiğini, bu yüzden suçlulara bilgi ilettiğini söyledi. Ancak hem Cumhuriyet Savcılığı Hizmeti hem de mahkeme Mehmet A’nın savunmasını makul bulmadı.

Mahkeme, Mehmet A.’yı özel görevini kötüye kullandığı için suçlu bularak 45 ay hapis cezası ve polis görevinden uzaklaştırılması için karar verdi. Mahkeme, "Suçlulara bilgi ileten polis memurları aynı zamanda hukukun üstünlüğünü baltalıyor" açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Savcılığı, Mehmet A.’nın polis olarak görev yaptığı sıradaki maaşını da geri talep etti.

Mehmet A. 8 yıl boyunca kamu alanında hiçbir işte de çalışamayacak.