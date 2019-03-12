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Hollanda'da Türk kökenli Vali Yardımcısı "yılın en çevreci siyasetçisi" seçildi

12 Mart 2019 Salı 13:05
Hollanda'da Türk kökenli Vali Yardımcısı "yılın en çevreci siyasetçisi" seçildi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da Kuzey Hollanda Bölgesi Vali Yardımcısı Türk asıllı Adnan Tekin, yılın en çevreci siyasetçisi oldu.

Hollanda'da Doğa Anıtları Vakfının 11'inci kez düzenlediği, "2018'in en çevreci siyasetçisi" yarışmasında 46 yaşındaki Tekin birinci seçildi.

Yarışmada doğayla ilgili beş kategori üzerinden belirlenen 10 adaya organizasyonun resmi internet sitesinden oy verildi. Yarışmanın jürisi, oylama sonucu finale kalan üç kişi arasından birinciyi belirledi.

Tekin'e ödül olarak bir yıl boyunca ofisinde kullanabileceği Hollanda Parlamentosundaki milletvekillerinin oturduğu koltuğun yeşil versiyonu verildi. Koltuğun üzerinde bu zamana kadar ödüle layık görülen siyasetçilerin ismi yazıyor.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci seçildiği için çok mutlu olduğunu belirterek Türk asıllı birinin böyle bir ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

İki yıl önce vali yardımcısı olduktan sonra doğayla iç içe olmaya başladığını kaydeden Tekin, "Bu konuda daha önceden fazla bir tecrübem olmamasına rağmen ülkedeki doğa çalışmalarında önemli işler yaptığım ve bu konuda birleştirici olduğum için beni seçtiklerini düşünüyorum." dedi.

Tekin, kendisine oy verenlere teşekkür etti.

"En çevreci siyasetçi" ödülü için sadece milletvekilleri yarışıyordu. Bu yıl eyalet seçimleri nedeniyle bölgelerde görev yapan siyasetçiler de yarışmaya aday gösterildi.



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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:05
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