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Hollanda'da 16 yaşındaki Hümeyra silahlı saldırıda öldürüldü

Hollanda'da yaşayan Hümeyra Öz isimli 16 yaşındaki Türk kızı uğradığı silahlı saldırı ile öldürüldü. Hümeyra'yı öldüren 31 yaşındaki saldırganın sabıkalı olduğu öğrenildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:10
Hollanda'da 16 yaşındaki Hümeyra silahlı saldırıda öldürüldü

Hollanda basını, 16 yaşındaki Türk kızı Hümeyra Öz'ün okul girişinde, daha evvel sabıkası olan 31 yaşındaki Bekir E. tarafından vurulduğunu; saldırganın yakalandığını, Hümeyra Öz'ün ise hayatını kaybettiğini yazdı.

Kaçmayı başaramadı

Olay yerel saatle 13.00 sıralarında Rotterdam’ın batı bölgesindeki Designcollege’de meydana geldi. Yerel basın, Hümeyra Öz'ün eğitim aldığı Tasarım Okulu'nuni önüne bisikletini bıraktığı esnada saldırganın silahını ard arda ateşlediğini, genç kızın okula kaçmak istediğini ancak başaramadığını yazdı. Olay yerinden kaçan saldırganın ise bir kaç kilometre sonra Bergeslaan'da polis tarafından yakalandığı ve hala gözaltında olduğu vurgulandı.

Okuldaki diğer öğrenciler, saldırganı daha önce de gördüklerini ve Hümeyra'nın onu tanıdığını; saldırganın Hümeyra'yı daha önce de rahatsız ettiğini ve Hümeyra'nın onu sosyal medya hesaplarından engellediğini söyledi.

Olayın görgü tanıkları saldırganın 8 kez ateş ettiğini; kızın kaçmak istediğini ancak kaçamayarak yere yığıldığını söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:10
  1. hollanda
  2. saldırı
  3. Hümeyra Öz

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