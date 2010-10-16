Hollanda’da Türk kadına ‘uyum’ ödülü
Hollanda'nın Overıjssel eyaletine bağlı Raalte kasabasında yaşayan Rukiye Yolcu, uzun yıllardır göstermiş olduğu özverili ve gönüllü çalışmalarından dolayı Yılın Uyum Ödülü'nü almayı hak kazandı16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Ödül töreninde konuşan Rukiye Yolcu, söz konusu çalışmaları karşılık beklemeden yaptığını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğini ifade etti. Yolcu, gönüllü olarak gerek hastanelerde, gerekse yaşlılar evinde psikolojik ve ruhsal tedavi gören insanlara yönelik yapmış olduğu çalışmalarda hiçbir zaman ırk, dil ve din ayrımı yapmadığını vurguladı. Eğitim dernekleri ve camilerde de gönüllü çalışmalar yaptığını anlatan Yolcu, “Bu ülkede var olduğumuz sürece bu çalışmaları hızlı şekilde yapmalıyız. Bunun bize yüklenmiş manevi bir görev olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Rukiye Yolcu, kendisine verilen para ödülünü ise eğitim hizmetlerine bağışladığını dile getirdi.
YORUM YAZ