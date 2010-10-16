Hollanda’da Türk kadına ‘uyum’ ödülü

Ödül töreninde konuşan Rukiye Yolcu, söz konusu çalışmaları karşılık beklemeden yaptığını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğini ifade etti. Yolcu, gönüllü olarak gerek hastanelerde, gerekse yaşlılar evinde psikolojik ve ruhsal tedavi gören insanlara yönelik yapmış olduğu çalışmalarda hiçbir zaman ırk, dil ve din ayrımı yapmadığını vurguladı. Eğitim dernekleri ve camilerde de gönüllü çalışmalar yaptığını anlatan Yolcu, “Bu ülkede var olduğumuz sürece bu çalışmaları hızlı şekilde yapmalıyız. Bunun bize yüklenmiş manevi bir görev olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Rukiye Yolcu, kendisine verilen para ödülünü ise eğitim hizmetlerine bağışladığını dile getirdi.