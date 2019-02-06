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Hollanda'da Türk iş adamının otelin bahçesine koyacağı uçağın transferi

Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi bir uçağın transferi başladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:15
Hollanda'da Türk iş adamının otelin bahçesine koyacağı uçağın transferi

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçak, bu gece Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan büyük bir ekip çalışması ve ağır nakliye aracı ile taşınarak iki gün bekleyeceği Sloterweg yoluna ulaştırıldı.

Üç aşamada gerçekleştirilecek olan ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği uçağın transferi, cuma ve cumartesi gecesi sürecek çalışmayla otelin bahçesinde yerini alacak.

Uçak, yol güzergahında bulunan 16 tarla, kanalların üzerine kurulacak köprü üzerinden ve A9 otoyolundan geçerek Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde geçen yıl açılan üç konsept binadan oluşan toplam 44 bin metrekarelik 680 odalı, 35 bin metrekare alana yayılmış alandaki otelin bahçesine koyulacak.

Cuma gecesi geçici bir süre trafiğe kapatılacak olan A9 otoyolu geçişi sürecinde uçağın otoyolu geçebilmesi için sokak lamba direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden çıkarılacak.

Uzun süredir Hollanda'da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu, 51 yaşındaki Uslu, uçağın sahibi olduğu otelin bahçesinde yer almasının hoş bir ayrıntı oluşturacağını söyledi.

 

 

 

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:15
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