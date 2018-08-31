Hollanda'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı!

Amsterdam'da tren istasyonun da iki kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilirken, yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tren istasyonunun tahliye edildiği ve bütün seferlerin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.