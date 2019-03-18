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Hollanda’da tramvay saldırısının zanlısı yakalandı

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış yakalandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:36
Hollanda’da tramvay saldırısının zanlısı yakalandı

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış yakalandı. Tanış’ın ismini vermek istemeyen bir yakını, saldırının terörle bağlantılı olduğunu düşünmediğini, ailevi problemleri olduğunu söyledi.



Hollanda’nın Utrecht kentinin batısında yer alan 24 Ekim Meydanı’nda bir tramvayda silahlı saldırı düzenlendi. Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, olaydan saatler sonra 37 yaşındaki zanlı Gökmen Tanış’ın yakalandığını duyurdu.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, saldırının arkasında terör unsuru bulunabileceğini gözardı etmediklerini ifade etti.



Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, saldırının arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini ifade ederek “Sadece somut bilgilerle devam edebiliriz. O nedenle araştırmalara devam edeceğiz. Tek kişilik bir saldırı olduğunu düşünüyoruz, ama ilerisi ne gösterir bilemeyiz. Kabine olarak bütün görevlilere çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Herkesi dikkatli olmaya ve sakinliğini korumaya davet ediyorum.” dedi.



Yakınları terör saldırısı olduğunu düşünmüyor


Zanlı Tanış’ın yakınlarından ismini vermek istemeyen bir kişi İHA’ya yaptığı açıklamada, “Aile düzgün doğru bir aile, kendi halinde. Terör ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum, öyle bir yapıda olan bir aile değildi.” dedi. Tanış’ın yakın zamanda eşinden ayrıldığını belirten yakını, zanlının madde bağımlısı olduğundan şüphelendiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:36
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