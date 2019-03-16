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Hollanda'da Suriye gösterisi düzenlendi

16 Mart 2019 Cumartesi 19:54
Hollanda'da Suriye gösterisi düzenlendi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Suriye'deki iç savaşın 8. yılında gösteri düzenlendi.

Suriye Komitesince Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar, Esed rejimi karşıtı sloganlar attı ve Suriye'deki katliamların durdurulması çağrısında bulundu.

Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) simgeleyen bayraklar ve "İdlib'i bombalamayı durdur" pankartı ile "Korkuyorum", "Özgür Suriye", "Sayın insanlık neredesin?" ve "Putin, Esed savaş suçlusu" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Suriye'de yaşanan insanlık dramına dünyanın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Suriye'deki halk ayaklanması, Beşşar Esed rejiminin 15 Mart 2011'de Dera ilinde başlayan rejim karşıtı barışçıl gösterileri şiddetle bastırmasıyla iç savaşa dönüşmüştü.

8 yılını dolduran iç savaşta, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, 5,5 milyondan fazla sivil hayatta kalabilmek için başka ülkelere sığındı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:54
  1. Amsterdam
  2. Beşşar Esed rejimi
  3. Gösteri
  4. Hollanda
  5. savaş
  6. Suriye

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