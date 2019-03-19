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Hollanda'da silahlı saldırıyı düzenleyen zanlının suç dosyası kabarık

Hollanda Mahkemesi, zanlının daha önce farklı suçlardan hapiste yattığını ve en son 1 Mart'ta serbest bırakıldığını açıkladı

19 Mart 2019 Salı 17:14
Hollanda'da silahlı saldırıyı düzenleyen zanlının suç dosyası kabarık

LAHEY (AA) - Hollanda'da dün Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenleyen zanlının suç dosyasının kabarık olduğu açıklandı.

Hollanda Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, zanlının daha önce farklı suçlardan hapiste yattığı ve son olarak 1 Mart'ta serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının Temmuz 2017'de tecavüz suçundan yargılanarak 25 Ağustos 2017'de hapse girdiği ve 21 Eylül 2017'de şartlı tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Zanlının serbest kalmasından yaklaşık bir yıl sonra şartlara uymadığı görüldüğü ifade edilen açıklamada, 4 Ocak 2019'da savcılığın talebi üzerine yeniden hapse girdiği kaydedildi.

22 Ocak 2019'da yeniden şartlı tahliye talebinde bulunan zanlının talebinin 31 Ocak 2019'da mahkeme tarafından reddedildiği aktarıldı. Mahkemenin kararını yüksek mahkemeye taşıyan zanlının, mahkemenin verdiği kararın bozulmasıyla 1 Mart 2019'da serbest bırakıldığı bildirildi.

- Zanlının diğer suç dosyaları

Açıklamada ayrıca, zanlının hırsızlıktan 4 Mart 2019'da bir hafta, 5 Mart 2019'da ise 4 ay hapis cezasına mahkum edildiği belirtildi.

Zanlının 2014'teki bir davada ise ruhsatsız silah bulundurmaktan ve hırsızlığa teşebbüsten 101 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedilen açıklamada, cinayet girişimi suçlanmasından ise beraat ettiği ifade edildi.

Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:14
  1. Hollanda
  2. silahlı saldırı

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