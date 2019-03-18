Hollanda’da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var Hollanda’nın Utrecht şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Hollanda’nın Utrecht şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, Utrecht şehri 24 Oktoberplain meydanındaki tramvay istasyonunda silahlı bir adamın ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Silahlı adamın olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

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