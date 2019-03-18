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Hollanda’da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Hollanda’nın Utrecht şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:02
Hollanda’da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Hollanda’nın Utrecht şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.


Hollanda polisinden yapılan açıklamada, Utrecht şehri 24 Oktoberplain meydanındaki tramvay istasyonunda silahlı bir adamın ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.


Silahlı adamın olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:02
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