Hollanda’da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Hollanda’nın Utrecht şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.18 Mart 2019 Pazartesi 14:02
Hollanda’nın Utrecht şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Hollanda polisinden yapılan açıklamada, Utrecht şehri 24 Oktoberplain meydanındaki tramvay istasyonunda silahlı bir adamın ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Silahlı adamın olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
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