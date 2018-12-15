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Hollanda'da sarı yeleklilerden protesto gösterisi

Çeşitli kentlerde toplanan göstericiler, hükümetin emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ile göçmen sorunu gibi konulardaki politikalarını protesto etti- Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlenen “kırmızı yelekliler" de 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:45
Hollanda'da sarı yeleklilerden protesto gösterisi

LAHEY (AA) - Hollanda'da, "sarı yelekliler" farklı kentlerde protesto gösterileri düzenledi.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine sarı yelekliler, başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın yanı sıra 13 kentte daha toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto etti.

Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaşık 150 sarı yelekli, yürüyüş yaparak yoldan geçenlere çiçek dağıttı.

Amsterdam'da ise yaklaşık 50 sarı yelekli, Dam Meydanı'nda toplandı.

Lahey'de meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 50 sarı yelekli de Başbakan Mark Rutte'nin istifasını talep etti. Eylemciler, meydanın etrafında yürüyerek "Rutte istifa" ve "Rutte defol git" sloganları attı.

Hollanda'nın önemli medya kuruluşlarının bu hafta "sarı yeleklilere" fazla ilgi göstermediği görüldü.

Öte yandan Hollanda'da 3 haftadır toplanan sarı yeleklilere alternatif olarak örgütlenen “kırmızı yelekliler" 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapmaya karar verdi.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:45
  1. Hollanda
  2. lahey
  3. Rotterdam
  4. sarı yelekliler

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