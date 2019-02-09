Hollanda'da sarı yeleklilerden eylem

LAHEY (AA) - Hollanda'da sarı yelekliler, 11'inci kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti. Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın da aralarında olduğu farklı kentlerde toplandı. Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Başbakan Mark Rutte ve hükümet politikaları protesto edildi. Hollanda'nın Lahey kentindeki Hollanda Parlamentosu'nun arkasında toplanan bir grup sarı yelekli, halkı gösteriye katılarak hükümeti protesto etmeye davet etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.