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Hollanda'da "sarı yelekliler" hükümeti protesto etti

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:53
Hollanda'da "sarı yelekliler" hükümeti protesto etti

LAHEY (AA) - Hollanda'daki "sarı yelekliler", farklı kentlerde hükümeti protesto için gösteriler düzenledi.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Lahey ve Rotterdam'ın yanı sıra çeşitli kentlerde toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümetin politikaları protesto edildi.

Lahey'de Meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 100 sarı yelekli, Başbakan Rutte'nin istifasını talep ederek, "Rutte, defol git" sloganları attı.

Eylemciler ilk defa meydandan ayrılarak, çok sayıda polis eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında içinde oyuncak bebek bulunan bebek arabası süren bir kadın, kimliğini göstermediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Geçen hafta polis ile sarı yelekliler arasında yaşanan arbede kınanırken, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke'ye hitaben Hollanda Parlamentosu önüne tebeşirle "Pauline Krikke, halka karşı şiddet uygulamayacaksın" yazıldı.

Öte yandan, Rotterdam Erasmus Köprüsü'nde toplanan yaklaşık 100 sarı yelekli de köprüde yürüyüş yaptı.

Ülkede 6 haftadır toplanan sarı yeleklilere alternatif olarak örgütlenen "kırmızı yelekliler", 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:53
  1. Gösteri
  2. Hollanda
  3. protesto
  4. sarı yelekliler

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