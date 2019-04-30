Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor" temalı söyleşi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunda, başarı elde etmiş bir kişinin Türk gençleri ile bir araya getirildiği "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor" temalı söyleşi düzenlendi.

Etkinliğe, Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ın sahibi ve başkanı Türk iş adamı Işıtan Gün katıldı.

Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı söyleşide Gün, anlattığı başarı hikayelerinin yanı sıra dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının Hollanda'da başarı elde etmiş kişileri Türk gençleri ile buluşturmak olduğunu belirterek, "Hedefimiz gençlerimizin ilk ağızdan başarılı insanların hikayelerini ve deneyimlerini dinlemelerini sağlamak ve interaktif bir şekilde onları diyaloğa sokmak." dedi.

Hedefe ulaştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Konuğumuz yeni bir ülkede yeni bir sistemin içerisine girmesine rağmen yılmadan aşama aşama çok çalışarak inandığı doğruları takip ederek başarıya ulaşmış bir kişidir. Kendisi bugün bu mesajı verdi ve gençler de bunu aldı." ifadesini kullandı.

Yılmaz, söyleşinin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Bu programların devamını yapmayı öngörüyoruz. Farklı branşlarda tecrübelerini paylaşabilecek ve onlara rol model olabilecek bir kişiyi 2 ayda bir gençlerle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıl önce Fortuna Sittard takımını satın alan Gün de 15 yıldır kötü yönetilen bir kulübü devraldıklarına işaret ederek, kulübün mali yapısını düzeltip doğru yönetim anlayışıyla sportif başarıyı elde ettiklerini söyledi.

Fortuna Sittard takımını birinci lige yükselterek bu sezon da orada kalmaya devam ettiklerine dikkati çeken Gün, kulübün taraftarlarıyla bir bütün olduğunu, zorunluluk olmamasına rağmen taraftar grubundan iki temsilciyi de yönetim kuruluna dahil ettiklerini dile getirdi.

Gün, Avrupa’da yaşayan Türklerin Türk Milli Takımı açısından önemli bir yetenek havuzu oluşturduğunu dile getirerek, iyi bir araştırma ile yetenekli gençlerin milli takıma kazandırılabileceğini kaydetti.





