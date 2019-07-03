0553 313 94 23

Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor"

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunda, başarı elde etmiş bir kişinin, Türk gençleriyle bir araya getirildiği "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor" temalı söyleşinin 2'incisi yapıldı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:54
Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor"

ROTTERDAM (AA) - Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunda, başarı elde etmiş bir kişinin, Türk gençleriyle bir araya getirildiği "Profesyoneller Gençlerle Buluşuyor" temalı söyleşinin 2'incisi düzenlendi.

Söyleşiye Hollanda'da 3, Türkiye'de de 5 otel sahibi ve bir hava yolu şirketinin ortağı olan Türk kökenli iş adamı Atilay Uslu katıldı.

Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı söyleşide Uslu, anlattığı başarı hikayelerinin yanı sıra dinleyicilere tavsiyelerde bulundu.

Hollanda ve Benelüks ülkelerinde otele sahip olduğunu belirten Uslu, hedefinin ilk başta çok büyük bir iş adamı olmadığını fakat ortağıyla tanıştıktan sonra işlerinin yolunda gittiğini söyledi.

Uslu, iş hayatına amcasının döner lokantasını kiralayarak başladıktan sonra seyahat acentalığına girdiğini ifade etti. İlk başlarda Hollanda'daki 150 tur operatörü arasında sonuncu sırada bulunduklarını vurgulayan Uslu, tur operatörlerinin hepsinin iflas ettiğini, kalan dört operatör arasında da ikinci olduklarını belirtti.

- "İyi niyet övgüsü' aldık"

İş insanı Uslu, başarısının sırlarından birisinin de zorluklara karşı göğüs germek olduğunun altını çizdi. En çok korktuğu zamanlardan birisinin ise Türkiye'de 2016'da yaşanan darbe girişimi olduğuna değinen Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

"O gece ve ertesi gün Hollanda'daki bütün hava yolları uçuşlarını iptal ederken, biz bu zorluğu bir fırsat olarak değerlendirdik ve uçuşlarımızı durdurmadık. Çok yolcu mağdur kaldığı için yolcuları kokpit ve hostes bölümü gibi yerlerde götürdük ve uçaklarımız dolu dolu gitti. Eğer uçuşları iptal etmiş olsaydık zarardan dolayı toparlanmamız çok zor olacaktı. Diğer hava yolları şirketleri uçuşlarını iptal ettiği biz de etmediğimizden dolayı 'iyi niyet övgüsü' aldık."

Uslu, gençlere "Sana verilen tavsiye ne olursa olsun, kabiliyetin varsa inandığın işi her zaman yapmalısın." tavsiyesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:54
  1. Atilay Uslu
  2. Hollanda
  3. İş adamı
  4. söyleşi
  5. Türk kökenli iş adamı Atilay Uslu
  6. Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı Üssü davası
    1. Akıncı Üssü davası
    2. Mısır ve Ürdün 8 mutabakat zaptı ve..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği..
    4. Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan..
    5. Yılın transferi resmen açıklandı! 126..
    6. Uyuşturucu operasyonları
    7. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Bunun..
    8. "Washington Post, açıkça terör..
    9. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    10. Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan..
    11. Trabzonspor, Nemanja Andusic'i..
    12. Hanımca Derneği'nden sapkınlara sert..
    13. Düzce'de uyuşturucu operasyonu
    14. "Libya'da düzensiz göçmenlerin..
    15. Ahmet Ağaoğlu, LGS Türkiye birincisini..
    16. Zonguldak Kömürspor’da olağan üstü..
    17. Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle..
    18. PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışma:..
    19. "Mayıs ayı sonunda şampiyonluğu..
    20. Devrek’te trafik kazası: 5 yaralı
    21. Gülüç’te yaz futbol okulu açıldı
    22. Bir kent alarma geçti! Ölüm haberleri..
    23. Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk..
    24. Elazığ'da kaçak kazı yapan şüphelilere..
    25. Samuel Eto'o Başakşehir'de!
    26. Atletico Madrid, Joao Felix’i 126..
    27. İtalya’da yanardağ aktif hale geçti: 1..
    28. Bursaspor, yeni sezon startını verdi
    29. Atletico Madrid, Joao Felix'i transfer..
    30. Yemen'in Taiz kentinde 2019'un ilk..
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz