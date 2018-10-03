0553 313 94 23

Hollanda'da Müslümanlara yönelik ırkçılık hortladı

Hollanda'da, Müslümanlara yönelik şiddet içeren ırkçı fikirlerin ve ifadelerin giderek daha da arttığı açıklandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:07
Hollanda'da Müslümanlara yönelik ırkçılık hortladı

Hollanda'da, Müslümanlara yönelik şiddet içeren ırkçı fikirlerin ve ifadelerin arttığı bildirildi. 

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesinin (AIVD) hazırladığı raporda, ülkede aşırı sağcıların özellikle Müslümanlara karşı şiddet içeren ırkçı fikirlerinin ve ifadelerinin 2014-2015 yıllarından itibaren önceki yıllara göre giderek arttığı belirtildi.

Durum kaygı verici

Raporda, aşırı sağcı grupların daha önce neo-Nazi, faşist ve antisemitizm varken artık özellikle İslam karşıtı fikirlerin daha yaygın olduğu ifade edildi. Raporda, ülkede oluşan ortamla ilgili kaygı duyulduğunun altı çizildi. 

İfadelerin giderek daha çok şiddet içerdiği, agresif ve kışkırtıcı olduğu ve silaha yönelik ilginin arttığına dikkat çekilen raporda, çok çabuk şiddete başvurulmasa da bireysel ya da küçük grupların şiddet kullanma riskinin eskiye göre daha yüksek olduğu vurgulandı. 

Mevcut aşırı sağcı grupların sayılarının aynı kaldığı ama özellikle sosyal medya aracılığıyla daha çok kişiye ulaşıldığı ve uluslararası aşırı sağcı gruplarla iş birliği içerisinde oldukları belirtildi. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:07
  1. Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi
  2. ırkçılık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu!
    1. Altınordu'nun yeni belediye başkanı..
    2. Kime çekti ki bu bebek?
    3. Yediemin otoparkında binlerce..
    4. Sözleşmelerde TL dönemi! İşte geçerli..
    5. Hırçınlığı duyma zorluğundan olabilir
    6. Giresun'da çıkan yangında 1 kişi..
    7. Avrupa Parlamentosu'ndan emisyon..
    8. "6 futbolcu maçları boykot ediyor!"
    9. Terör örgütü yardım isteyenleri böyle..
    10. Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'ya 4,5..
    11. Hatay’da 30 bölge özel güvenlik bölgesi
    12. Sınır ötesi tezkeresi meclisten geçti!
    13. Denizli: Terim ve Güneş ile güzel bir..
    14. Selahattin Demirtaş'ın 'bilirkişi'..
    15. Başbakan Theresa May yine dans etti!
    16. UEFA'dan Manchester United-Valencia..
    17. Domuz gribinin hortladığı ülkede bir..
    18. Vladimir Putin ona çok sert çıktı:..
    19. NATO'dan Rusya'ya uyarı geldi:..
    20. NATO'dan dikkat çeken Rusya açıklaması!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu