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Korona Virüs

Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 95 arttı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 95 arttığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:23:00 -
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 95 arttı

 

 

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık verilere göre, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta ülkede 2 bin 588 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. 

Günde ortalama 370 kişide Kovid-19 saptanırken, vaka sayılarında yüzde 95'lik artış oldu.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 955'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 150'ye ulaştı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, geçen haftaya göre 10 bin daha az test yapılmasına rağmen vaka sayısının söz konusu dönemde 1259 arttığı vurgulandı.

Açıklamada, Kovid-19'dan dolayı hastaneye kaldırılan kişi sayısının geçen hafta 23, bu hafta ise 44 arttığı belirtildi.

Vaka sayılarının son zamanlarda en çok yükseldiği başkent Amsterdam ve Rotterdam kentlerindeki alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olduğu bazı bölgelerde, 5 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

 

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