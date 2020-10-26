Hollanda'da koronavirüs rekoru kırıldı
Koronavirüs vaka sayıları Avrupa ülkelerinde rekor kırmaya devam ediyor. Hollanda'da "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 203 vaka ile şimdiye kadar görülen en yüksek sayıya ulaştı.
Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 203 koronavirüs vakası tespit edildi.
Yapılan açıklamada, ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 291 bin 254'e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 7 bin 46'ya çıktı.
Hollanda'da koronavirüse karşı uygulanan sıkı karantina kurallarına rağmen, ihlaller yüzünden vaka sayıları artış gösteriyor.