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Avrupa Hollanda'da korkunç olay! Uçağın jet motoruna çarparak hayatını kaybetti
Avrupa

Hollanda'da korkunç olay! Uçağın jet motoruna çarparak hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-30 11:12:00 -
Hollanda'da korkunç olay! Uçağın jet motoruna çarparak hayatını kaybetti

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda KLM yolcu uçağının çalışan jet motoruna düşen bir kişi hayatını kaybetti. KLM Havayolu şirketi dün yaptığı açıklamada, “Bugün Schiphol'de bir kişinin çalışan bir uçak motoruna çarptığı ölümcül bir olay meydana geldi. Ne yazık ki bu kişi hayatını kaybetti." denildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KLM Havayolu şirketi dün yaptığı açıklamada, "Bugün Schiphol'de bir kişinin çalışan bir uçak motoruna çarptığı ölümcül bir olay meydana geldi. Ne yazık ki bu kişi hayatını kaybetti. Söz konusu uçuş Billund'a giden KL1341 sefer sayılı uçuştu. Şu anda Schiphol'de olaya tanık olan yolcular ve çalışanlarla ilgileniyoruz. Durum şu anda araştırılıyor" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hollanda Kraliyet kolluk kuvveti olan Mareşose birimi, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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