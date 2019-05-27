0553 313 94 23

Hollanda'da koalisyon hükümeti senatoda çoğunluğu kaybetti

Mark Rutte başkanlığındaki koalisyon hükümeti, senatodaki çoğunluğunu kaybetti- Özgürlükler Partisi ve Demokrasi için Forum Partisi ile senatodaki aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısı 9'dan 17'ye çıktı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:57
Hollanda'da koalisyon hükümeti senatoda çoğunluğu kaybetti

LAHEY (AA) - Hollanda'da yapılan senato seçimlerinde hükümet ortakları çoğunluğu kaybetti, ilk defa seçime giren aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) 12 senatör çıkardı.

Ülkede bugün 570 eyalet meclis üyesi, Hollanda Senatosu'ndaki 75 senatörü belirlemek üzere oylamaya gitti.

Eyalet meclislerindeki üyelerin oylarıyla belirlenen senato seçimlerinde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve ilk defa seçime katılan aşırı sağcı FvD 12'şer sandalye ile en çok senatör çıkaran partiler oldu.

Başbakan Mart Rutte başkanlığındaki 4 partiden oluşan koalisyon hükümeti ise senatodaki çoğunluğunu kaybetti.

Senato, aşırı sağcı FvD 12, VVD 12, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 9, Yeşil Sol (GL) 8, Demokratlar 66 (D66) 7, İşçi Partisi (PvdA) 6, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) 5, Hristiyan Birlik Partisi (CU) 4, Sosyalist Parti (SP) 4, Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) 3, 50+ Partisi 2, Reformcu Devlet Partisi (SGP) 2 ve Bağımsız Senato Grubu (OSF) 1 sandalye çıkardı.

Buna göre, PVV ve FvD ile aşırı sağcı partilerin toplam sandalye sayısının 9'dan 17'ye çıktığı senatoda toplam 75 sandalyeden 38 sandalyesi bulunan koalisyon ortakları VVD, CDA, D66 ve CU partilerinin sandalye sayısı 32'ye düştü.

Koalisyon hükümetinin çoğunluğu yakalamak için beşinci bir parti ile uzlaşmaya gitmesi gerekiyor.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi ise ilk kez katıldığı seçimde senatör çıkaramadı.

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılan senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçimlerinde en çok oyu seçime ilk kez katılan aşırı sağcı FvD almıştı.

- Eyalet ve senato seçimleri

Ülke yasalarına göre, senatörler doğrudan halk tarafından değil 12 eyalet meclisinde görev yapan 570 üyenin oylarıyla belirleniyor

Senatoda bulunan 75 senatör, Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden geçen kanunları onaylama ve veto yetkisine sahip.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:57
  1. Hollanda
  2. seçimler
  3. Senato

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepe’de ilk yolcu Tayfur
    1. Göztepe’de ilk yolcu Tayfur
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahilde iftar..
    3. Bursa Festivali’nde 58. yıl heyecanı
    4. TBMM Başkanı Şentop'tan 27 Mayıs mesajı
    5. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    6. Bakan Kurum, Fikirtepe'de..
    7. AB Komisyonu, yüksek kamu borcu olan..
    8. Türk astronomi fotoğrafçısının karesi..
    9. Hollanda'da koalisyon hükümeti..
    10. Gazze'de deniz suyu hastalıklara sebep..
    11. Bahçeli uyardı: Akıllarını başlarına..
    12. Göztepe'den Tayfur Bingöl için veda..
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    14. Ramazanın 22. günü için iftar menüsü..
    15. MHP Başkan adayı Bıyık’tan Düzcespor’a..
    16. A Milli Takım, Antalya kampında ilk..
    17. Konya’da otelde yangın
    18. Modafen Koleji, dünya şampiyonluğunu..
    19. Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası
    20. Başkan Faruk Özlü Düzcespor için..
    21. Gaziantep’te iki araç çarpıştı: 5..
    22. Fatih Terim: Daha önce tarih yazdık
    23. Yemen'deki sel felaketinde 2 çocuk..
    24. Sakarya'da korkunç kaza...
    25. Ümit Milli Takım'ın Arnavutluk ve..
    26. Tekirdağ bayram namazı vakti 2019 |..
    27. VakıfBank'ın yönetim kurulu belirlendi
    28. Kerkük'te DAEŞ'e operasyon
    29. Alaska'da 5,8 büyüklüğünde deprem
    30. Aidatçı TMMOB yine CHP'nin..
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'