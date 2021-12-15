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Dünya Hollanda'da kısmi kapanma uzatıldı
Dünya

Hollanda'da kısmi kapanma uzatıldı

Hollanda'da korona virüs vaka sayısında yaşanan artış ve Omicron mutasyonu nedeniyle kısmi kapanma 1 ay uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 01:06:00 -
Hollanda'da kısmi kapanma uzatıldı

Hollanda'da korona virüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle kısmi kapanma 1 ay uzatıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının okulların erken kapatılması da dahil olmak üzere Noel tatili boyunca uzatacağını duyurdu.

Okullar bir hafta erken kapanacak

Rutte, Kasım'da getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın da 1 ay daha uzatılarak 14 Ocak 2022'ye kadar devam edeceğini aktardı. Korona virüsün Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının "endişelenmek ve temkinli olmak için yeterli bir neden" olduğunu söyleyen Ruttet, okulların da 1 hafta erken tatile gireceğini kaydetti. Bu kapsamda ilkokullar, 17 Aralık'ta kapanacak.

Ülkede uygulanan kısıtlamalar

Ülkede 28 Kasım'dan bu yana restoranların, barların, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazaların ve diğer halka açık yerlerin yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışma tavsiyesi gibi kısıtlamalar yürürlükte. 17.5 milyonluk ülkedeki günlük vaka sayıları, gece sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından rekor seviyelerden aşağı geriledi.

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