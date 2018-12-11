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Hollanda'da "kırmızı yelekliler" eylem yapacak

11 Aralık 2018 Salı 20:47
Hollanda'da "kırmızı yelekliler" eylem yapacak

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da "sarı yelekliler"den sonra şimdi de "kırmızı yelekliler" sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

"Kırmızı yelekliler" tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı eylem düzenlenceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinin Hollanda'da aşırı sağcılar tarafından ele geçirildiği, bu nedenle "kırmızı yelekli" hareketi başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yıllardır süren kötü yönetiminin artık sona ermesi ve yerine sosyal bir Hollanda'nın inşa edilmesi çağrısı yapıldı.

Hollanda'da iki haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan sarı yelekliler, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto ediyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 20:47
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