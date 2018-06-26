Hollanda'da kamusal alanda 'burka giymek' yasaklandı

Hollanda parlamentosunun üst kanadı kamusal alanda yüzü kapatacak şekilde burka giyilmesini yasaklayan tasarıyı onayladı. Bundan sonra okullarda, hükümet binalarında ve hastanelerde burka ile dolaşmak yasaklandı.

Parlamentonun alt kanadı 2016'da daha geniş kapsamlı bir burka yasağı öngören yasayı gündeme almış fakat tasarı onaylanmamıştı.

Yeni yasa yüzü tamamen örten, (motosiklet kaskı da dahil) kıyafetleri tüm kamu binalarında yasaklıyor ancak sokaklar yasak kapsamının dışında tutuluyor.