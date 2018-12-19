Hollanda'da kahraman ilan edilen Türk görevlinin cenaze namazı kılındı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da kanala düşen kadını kurtarmaya çalışırken vefat eden Türk kökenli trafik denetleme görevlisi Salih Uğur Papadoğan'ın cenaze namazı kılındı.

Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Rotterdam Mevlana Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın yanı sıra vefat eden Papadoğan'ın patronu, iş arkadaşları ve Rotterdam Belediyesi yetkilileri de katıldı.

Papadoğan'ın patronu Frank van Haren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir işçisini kaybettiği için üzgün olduğunu ve onu çok özleyeceğini söyledi.

Van Haren, "Salih, kendine yakışan bir kahramanlık yaptı. Onu her zaman iyi bir insan olarak anacağız. Herkes için her zaman hazır olan birisiydi." dedi.

Törene Rotterdam Belediyesi adına katılan yetkili Jan Sakko ise Papadoğan'ın cesaretinin ölümle sonuçlanmasına çok üzüldüklerini kaydetti.

Papadoğan'ı tanıyan ve tanımayan bütün iş arkadaşlarının hepsinin derinden üzüldüğünü belirten Sakko, "Onun bir insanı kurtarma niyetiyle suya atlama cesaretini gösterdiğinin çok kişi tarafından görüldüğünü düşünüyorum. Bu cesaretinin maalesef ölümle sonuçlanmasına çok üzülüyoruz." ifadesini kullandı.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'in başsağlığını ileten Sakko, geride kalan ailesine sabır diledi.

Papadoğan'ın cenazesi perşembe günü memleketi Kocaeli'de kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde pazartesi günü arabasıyla kanala düşen 75 yaşındaki bir kadını kurtarmak için hiç düşünmeden kanala atlayan 51 yaşındaki Salih Uğur Papadoğan, kalbinin durması sonucu vefat etmişti.