Hollanda'da İslam okulları 5 yıldır en başarılı eğitim kurumları

AMERSFOORT (AA) - ABDULLAH AŞIRAN - Hollanda'da İslam okulları, ilkokul son sınıfta yapılan seviye tespit sınavında tüm ilkokullar arasında üst üste beşinci kez en başarılı okullar arasında yer aldı.

RTL Haber tarafından yapılan araştırmaya göre, ülkedeki İslam okulları, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığının (OCW) onayladığı ilkokul son sınıf öğrencilerini kapsayan ve bütün okullar tarafından yapılan seviye tespit sınavında, 2018 yılında ortalama 7,4 ile en yüksek puanı aldı.

Ülkede yaklaşık 6 bin ilkokul arasında ilk 10'da yer alan Leerdam'daki El Boukhari İslam okulu 5'inci, Maastricht'teki El Habib İslam okulu 9'uncu ve Amersfoort'taki Bilal İslam okulu ise 10'uncu oldu.

Araştırma, ülkedeki tüm ilkokullarda son üç yılda yapılan seviye tespit sınavları karşılaştırılarak değerlendirildi.

İslam Okulları Federasyonu (İSBO) Başkanı Gökhan Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam okullarının 5 yıldır en başarılı olmasının tesadüf olmadığını belirtti.

Başarıdaki en önemli etkenin kimlik olduğunu söyleyen Çoban, "Okullarımızda öğretmenlerimiz büyük çaba gösteriyor fakat çocuklara normal müfredatın dışında din ve ahlak eğitimi ile saygı ve sevgiyi de aşılıyoruz. Öğretmen ve öğrenci arasındaki saygı ve sevgi diğer okullarda bu kadar fazla değildir. Bunun neticesinde son sınıf öğrencilerinin yaptıkları seviye tespit sınavında yüksek puan aldığını görüyoruz." dedi.

Çoban, ülkedeki ilk İslam okulunun 30 yıl önce açıldığını anımsatarak, "İslam okulları artık Hollanda’nın vazgeçilmez bir parçasıdır. İslam okullarının çoğunda çalışan bazı öğretmenlerimiz eskiden İslam okullarında eğitim almış öğrencilerimizdir. Diğer kısmının ise önemli mertebelerde görev alarak topluma faydalı olduklarını görüyoruz. Bu yüzden okullarımız Hollanda toplumu için büyük katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

İslam okullarına karşı önyargıların olduğuna dikkati çeken Çoban, ülkedeki bütün okulların uyguladığı müfredat dışında haftada sadece 2 saat din dersi verdiğini kaydetti.



Gökhan Çoban, İslam okullarının başarısının Hollanda medyasına yansımadığına işaret ederek, "Hollanda medyasında manşet olamadık. Daha önceki senelerde de olmadık. İslam okullarını haberin içine gizli gizli saklıyorlar ve olumlu aktarmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal ve El Boukhari İslam Okulunun bağlı olduğu Orta ve Doğu Hollanda İslam Okulları Eğitim Vakfı (SİMON) Başkanı İsmail Taşpınar da İslam okullarının en başarılı eğitim kurumları olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Taşpınar, "Bu sene üç İslam okulunun ülkedeki 6 binden fazla ilkokul arasında ilk 10’a girmesi ve okulların iki tanesinin SİMON vakfına ait olup bunların birinin de 5’inci sırada bulunması gerçekten bizim için çok büyük onur verici bir durum." diye konuştu.

Eğitimdeki esaslardan birisinin çocukların kendini güvende hissederek kimliklerinden emin olması olduğunu belirten Taşpınar, elde edilen başarının en önemli etkenlerinden birinin kimlik olduğuna inandıklarını söyledi.

- Hollanda'da İslam okulları



Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı İslam okulları, diğer okullar ile aynı müfredata sahip bulunuyor.

Ülke genelindeki 53 İslam okulunda 12 bin 500 civarında öğrenci eğitim görüyor.

İslam okulları, İslam kimliği ile kültürüne bağlı olan ve uygulamada bu değerlere önem veren eğitim kurumları olarak biliniyor.



Öğrencilere emin ve güvenli bir ortam hazırlayan İslam okullarının diğer bir özelliği de pedagojik literatüründe ev, sokak ve okul kültürü olarak bilinen saç ayağını senkronize eden bir eğitim sistemini uygulamaları.

