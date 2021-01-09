Hollanda'da İslam düşmanlığında zirve: 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı kuracağım'

Hollanda'da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'in Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak yine İslam'ı hedef aldı. Wilders'in partisi iktidara gelmeleri halinde, 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı'nın kurulacağını söyledi. PVV, resmi internet sayfasından 17 Mart'ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı.

'İslam'ın yayılması engellenecek'

Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam'dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi. İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vadedildiği programda, camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim aracılığıyla 'İslami ideoloji'nin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi.

İnsanlık dışı vaatler şaşkına çevirdi!

Programda, kamuda başörtüsü yasağı uygulanacağı, sığınma taleplerinin durdurulacağı ve sığınmacı merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Çifte vatandaş olanlar için seçme ve seçilme hakkı verilmeyeceği de belirtildi.