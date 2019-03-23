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Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

Amsterdam'da bir araya gelen binlerce kişi, ırkçılık ve ayrımcılığın son bulması çağrısıyla yürüyüş yaptı

23 Mart 2019 Cumartesi 19:44
Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 21 Mart Komitesi tarafından ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenlendi.

Siyasi partiler ve çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri için Dam Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, Dokwerker Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Mültecileri ve göçmenleri değil, kapitalizmi ve ırkçılığı suçla", "Mültecilere kapı açık, kapitalizme değil" yazılı pankartlar ve "Irkçılığı durdur", "İslamofobiyi durdur", "Mültecilere kapımız açık, ırkçılara değil", "Herkes eşittir", "Hollanda doldu, bütün ırkçılar sınır dışı", "Irkçılık bir fikir değildir", "İnsan ol, saygılı ol" yazılı dövizler taşıdı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, "şiddete, savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır" mesajı verildi.

Yapılan konuşmalarda, ülkede ırkçılığın giderek arttığı, dünyanın her yerinde sağcı ve aşırı sağcı partilerin oylarının çoğaldığı ifade edildi.

Hollanda'da aşırı sağın siyasette giderek güçlendiğine işaret edilen konuşmalarda, 20 Mart'ta yapılan eyalet meclisi seçimlerinde aşırı sağın el ettiği galibiyet hatırlatıldı.

Ülkede aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin yanı sıra eyalet meclisi seçimlerine ilk kez katılan ve en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisinin güçlendiği, diğer siyasi partilerin aşırı sağa karşı zayıf kaldıkları kaydedildi.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteri olaysız sona erdi.








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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:44
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