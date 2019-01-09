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Hollanda'da İran Büyükelçiliğine taşlı saldırı

09 Ocak 2019 Çarşamba 23:53
Hollanda'da İran Büyükelçiliğine taşlı saldırı

LAHEY (AA) - Hollanda'da bir grup göstericinin İran'ın Lahey Büyükelçiliğine saldırdığı bildirildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, ülkede 2015 ve 2017'de suikasta uğrayan İran asıllı kişilerin aileleri, İran'ın Lahey Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyerek olayı protesto etti.

Haberde, bir grup göstericinin protesto öncesi büyükelçilik binasına taş ve bazı cisimler fırlattığı ve binanın etrafındaki demir parmaklıkların üzerine çıkarak binaya girmeye çalıştığı belirtildi.

Aralarında 2017'de suikasta uğrayan İran'ın terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) kurucusu Ahmed Mola Nissi'nin oğlunun da bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen haberde, gösterinin başka bir yere alındığı kaydedildi.

Hollanda, salı günü, ülkede 2015 ve 2017'de İran asıllı kişilerin suikasta uğramasından İran'ı sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.

İran'ın terör örgütü olarak gördüğü ASMLA kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde, Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi Muhammed Samadi ise 15 Aralık 2015'te Almere kentinde uğradığı suikastta hayatını kaybetmişti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 23:53
  1. Büyükelçilik
  2. Gösteri
  3. Hollanda
  4. iran
  5. protesto
  6. saldırı

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