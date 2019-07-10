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Hollanda'da ilkokul öğrencilerine oyun parkı yasağı

Hollanda'nın Nijmegen şehrindeki bir ilkokulun öğrencilerine, fazla gürültü yaptıkları için oyun bahçesine çıkma yasağı getirildi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
Hollanda'da ilkokul öğrencilerine oyun parkı yasağı

ANKARA (AA) - Hollanda'da bir ilkokulun oyun bahçesi, fazla ses çıkardıkları gerekçesiyle öğrencilere kapatılacak.

BBC'nin haberine göre, Hollanda'nın Nijmegen şehrinde De Buut İlkokulu, ay sonuna kadar öğrencilerinin oyun bahçesini kullanmasını yasaklamadığı takdirde 10 bin avro (64 bin TL) ile cezalandırılacak.

Bölge halkı, parkta oynayan çocukların sesinin 70 desibelin üzerine çıktığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Görevliler de çocukların ses ölçümlerini 88 desibel olarak tespit etti.

Karara itiraz eden 4 bini aşkın kişi dilekçe imzalayarak, 40 yıllık oyun parkını çocuklara yasaklayan kararın iptal edilmesini istedi.

İlkokulun müdürü Janneke Colsen, bu durumun çocuklara haksızlık olduğunu, civarda yaşayanları rahatsız etmemek için müzik derslerini bina içinde işlemek dahil çeşitli önlemler aldıklarını kaydetti.

Karara tepki olarak 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci olan Hollanda Kadın Futbol takımını referans veren üzerinde "Turuncu Dişi Aslanlar bir yerden başlamak zorunda." yazan bayrakların parkın çevresine asıldığı belirtildi.

Hollandalı milletvekili Rudmer Heerema da Twitter hesabında oyun parkına yakın yaşayanların yüksek sesten şikayet etmelerine bir çözüm bulunması gerektiğini, çocukların da egzersiz yapmak ve hareket etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Küçük yaşlarda akademik baskının az olması ve oyuna dayalı öğrenme metotlarının etkisiyle Hollanda, BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre çocukların en mutlu olduğu ülkelerin başında geliyor.



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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
  1. Hollanda
  2. ilkokul
  3. yasak

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