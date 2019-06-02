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Hollanda'da fotoğraf müzesinin çatısında iftar

02 Haziran 2019 Pazar 02:36
Hollanda'da fotoğraf müzesinin çatısında iftar

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde, fotoğraf müzesinin çatısında iftar programı düzenlendi.

Rotterdamse Dakendagen Vakfı tarafından düzenlenen "Açık Çatı Günleri" etkinliği kapsamında, Hollanda Fotoğraf Müzesi'nin çatısında "çatı iftarı" adı verilen iftarda ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen Müslümanlar ve gayrimüslimler bir araya geldi.

Kuzey Denizi'ne bağlanan Nieuwe Maas Nehri'nin kenarında bulunan müzenin Rotterdam manzaralı çatısında yapılan iftarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı.

Ramazanla ilgili yaşanan farklı anıların anlatıldığı iftarda, gayrimüslimlerin ramazanla ilgili bildikleri yanlışlara ve ön yargılara dikkat çekildi.

İftarda, Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki karşılıklı sohbetin yanı sıra masalarda bulunan moderatörler tarafından yönetilen "ramazan" konulu soru cevap oyunu oynandı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 02:36
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  2. Hollanda
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