Hollanda’da fişini çekeceklerdi! Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirildi!

Hollanda’da yaşayan 24 yaşındaki Dilara Şahin’in tedavisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’da devam ediliyor.

24 yaşındaki Dilara Şahin, Hollanda’da yaşayan gurbetçi ailenin kızı. Lösemi hastası olan Şahin, hastanede uygulanan tedavisi sırasında komaya girdi. Hollandalı doktorlar Şahin’in ailesine artık yaplacak bir şey olmadığını belirterek salı günü saat 16.00’da Şahin’in fişini çekeceklerini belirtti. Yaşananlara isyan eden baba Oğuz Şahin ise medya aracılığıyla yardım istedi.

Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ailenin yardım feryadına kulak verdi. Erdoğan’ın talimatı ile Dilara Şahin’in Türkiye’ye nakli için hareke geçildi. Doç. Dr. Mustafa Sargın başkanlığında üç kişilik ekip Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 30 Ocak günü Hollanda’ya gitmek için havalandı. Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 31 Ocak günü sabah saat 04.10 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline götürülen Dilara Şahin, daha sonra tedavisine devam edileceği Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.