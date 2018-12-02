Hollanda'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında gösteri düzenlendi.



Hollanda Filistin Topluluğu Vakfınca (PGNL) yapılan gösteride, katılımcılar İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine dikkat çekmek için Dam Meydanı'nda toplandı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü anlatan bildirinin dağıtıldığı eylemde, Filistin bayrakları taşıyan eylemcilerin yanı sıra "Adaletini bekleyen bir kurban" ve "2010-2018 arasında 11 bin Filistinli çocuk tutuklandı" yazılı panolar sergilendi.

Dağıtılan bildiride, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'da yaklaşık 4 milyon Filistinli mültecinin yaşadığına vurgu yapılarak, İsrail'in 1950 yılında çıkardığı yasadan dolayı mültecilerin Filistin'e geri dönme yasağının olduğuna dikkat çekildi.

Bildiride ayrıca, BM Genel Kurulunun 194 sayılı kararına işaret edilerek, bu karara göre Filistinli mültecilerin evlerine geri dönme hakkına sahip oldukları kaydedildi.

- Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü



Bundan 71 yıl önce aldığı kararla İsrail'in, Filistin topraklarında kendisine meşruiyet bulmasına zemin hazırlayan BM, 2 Aralık 1977 ve 12 Aralık 1979'da aldığı 2 kararla da 29 Kasım'ın "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar verdi.

BM, dayanışma günü etkinlikleri kapsamında her yıl, sivil toplum kuruluşları ve hükümetlerden, Filistin halkıyla dayanışma mesajları yayımlama, toplantılar yapma ve film gösterimleri gibi etkinlikler düzenlemelerini istiyor.



BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

