Hollanda'da FETÖ yurduna terör operasyonu

ROTTERDAM (AA) - Hollanda’da 31 Aralık'ta yakalanan terör zanlısının Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bağlı bir yurtta kaldığı ortaya çıktı.

Hollanda medyasında çıkan haberlere göre, pazartesi günü Rotterdam kentinde bir ev bakımı kurumunda çalışırken terörle bağlantılı olduğu şüphesiyle yakalanan 24 yaşındaki terör zanlısının 1 yıldır FETÖ’ye bağlı Akyazılı yurdunda kaldığı tespit edildi.

Haberde, Rotterdam kentindeki yurda operasyon düzenleyen Hollanda polisinin, terör zanlısının kaldığı odadaki bazı eşyalarına el koyduğu belirtildi.











