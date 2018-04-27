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Hollanda’da etnik azınlıklar ayrımcılık kurbanı

Hollanda’da geçen yıl 11 bin 500 ayrımcılık vakası kayıt altına alındı.

27 Nisan 2018 Cuma 19:49
Hollanda’da etnik azınlıklar ayrımcılık kurbanı

Hollanda İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatının talebi doğrultusunda farklı kurumların desteği ile hazırlanan 2017 ayrımcılık raporu yayımlandı.

Rapor, Polis Teşkilatı, Ayrımcılık Şikayet Hizmetleri (ADV), İnternet Ayrımcılığı Şikayet Bürosu (MİND) ve İnsan Hakları Komisyonundan elde edilen istatistiki bilgilere göre hazırlandı.

Dört kurum tarafından 11 bin 500 ayırımcılık vakası kayıt altına alındı. Buna göre vakaların ortalama yüzde 34'ünü etnik azınlıklara yönelik ayrımcılık oluştururken, bunun yüzde 7'sinde Türklerin mağdur olduğu belirtildi.

Vakaların ortalama yüzde 9'unun din temelli ayrımcılık olduğunun belirtildiği raporda, bunun yüzde 71'inde Müslümanların hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:49
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Hollanda

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