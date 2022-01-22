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Avrupa Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı
Avrupa

Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

Hollanda'da son 24 saatte 57 bin 549 kişiye Kovid-19 tanısı kondu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 17:46:00 - 2022-01-22 17:46:48
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Son 24 saatte 57 bin 549 vaka tespit edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 15 Ocak'ta kademeli açılma kararına rağmen vaka sayısının artışı engellenemiyor.

Öte yandan, ülkede 30'dan fazla belediye başkanı De Volkskrant gazetesinde yayınlanan ortak mektupta, hükümetten Kovid-19 politikalarını ciddi şekilde gözden geçirmesini istedi.

Pandeminin başlangıcından bu yana 2 yıldan fazla süre geçtiği belirtilen mektupta, hükümetten artık uzun dönemli politikalar beklendiği kaydedildi.

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