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Avrupa Hollanda'da ekonomik kriz: Enflasyon aralıkta son 40 yılın zirvesine ulaştı!
Avrupa

Hollanda'da ekonomik kriz: Enflasyon aralıkta son 40 yılın zirvesine ulaştı!

Hollanda'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan aylık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artmasıyla aralıkta yüzde 5,7'ye çıkarak 1982 yılından bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede özellikle enerji ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, enflasyonun geçen yıl daha da yükselmesine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 14:54:00 -
Hollanda'da ekonomik kriz: Enflasyon aralıkta son 40 yılın zirvesine ulaştı!

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), fiyat artışlarına ilişkin 2021 yılı verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda yüzde 5,2 olan aylık enflasyon, aralıkta yüzde 5,7'ye yükseldi. Söz konusu rakam, 1982'den bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Hollanda'da son aylarda yükselişini sürdüren enflasyon, yıllık bazda da 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 2020'de yüzde 1,3 olan enflasyon, 2021'de yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Ülkede özellikle enerji ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, enflasyonun geçen yıl daha da yükselmesine neden oldu.

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