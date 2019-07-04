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Hollanda'da düzensiz göçmenleri kurtaran Alman kaptana destek eylemi

Amsterdam'da bir grup, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirdiği için bir süre ev hapsinde tutulan Alman gemi kaptanı Carola Rackete'ye destek gösterisi düzenledi

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:18
Hollanda'da düzensiz göçmenleri kurtaran Alman kaptana destek eylemi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan bir grup, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya getirdiği için bir süre ev hapsinde tutulan Alman gemi kaptanı Carola Rackete'ye destek amaçlı gösteri yaptı.

Spui Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, "Denizde hayat kurtarmak bir suç değildir", "Denizde daha fazla insan ölmesin" ve "Hiç kimse yasa dışı değildir" yazılı pankartlar açtı, "Salvini utan", "AB, Libya'daki işkence kamplarını finanse etmeyi durdur", "Mülteciler hoş geldiniz" ve "Carola'ya özgürlük" dövizleri taşıdı.

Aktivistlerin konuşma yaptığı eylemde, insan hayatını kurtaran bir kişinin gözaltına alınması nedeniyle İtalyan hükümetine ve gemidekileri yalnız bıraktıkları için Hollanda hükümetine tepki gösterildi.

Hollanda hükümetinin destek olmak yerine işi zorlaştırdığını belirten eylemciler, düzensiz göçmenlere kapıların açık olması ve Rackete gibi kişilerin suçluymuş gibi gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Aşırı sağcı İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi sert ifadelerle eleştiren eylemciler, İtalya'ya, evrensel değerlere aykırı bu tutumdan vazgeçmesi ve Sea Watch gemisinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Eylemciler ayrıca, verilen desteğin sadece eylemde kalmaması, konunun her platformda gündeme getirilmesi ve okyanuslardaki ölümler son bulana kadar mücadeleye devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bazı eylemcilerin can yeleği giydiği gösteride, gemidekilerin durumu ve yaşadıkları canlandırıldı.

- Carola Rackete olayı

Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait Hollanda bayraklı Sea Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya'da yeni kabul edilen düzenleme gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan 10, daha sonra da 2 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsaade edilmişti.

Gemide kalan 41 düzensiz göçmen, Alman kaptan Carola Rackete'nin engellemelere rağmen gemiyi limana yanaştırmasıyla 17 gün sonra (28 Haziran akşamı) karaya çıkmıştı.

Bu arada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Sea Watch'un İtalya hükümetine karşı suçlamalarını kabul etmeyerek, Alman sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri en yakınındaki ülke olması bakımından Tunus'a götürmesi gerektiğini savunmuştu.

Avrupa'daki farklı ülkelere dağıtılacağı söylenen düzensiz göçmenler halen Lampedusa Adası'nda bekletilirken, gemi kaptanı Rackete ev hapsine alınmıştı.

Rackete, dün, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'ndaki Agrigento ön soruşturma hakiminin kararıyla serbest kalmıştı.

2-10 yıl hapis ve 50 bin avro para cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Rackete'nin serbest kalması için Almanya ve Fransa hükümetleri de İtalya hükümetini eleştiren açıklamalar yapmıştı.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:18
  1. Alman gemi kaptanı
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